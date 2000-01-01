12.02 09:53 MIGnews.com
Тель-Авив: маньяк изнасиловал четырехлетнюю
Окружной суд Тель-Авива рассматривает дело 27-летнего жителя города, обвиненного в совершении акта содомии в отношении четырехлетней девочки.
Подозреваемый заманил группу детей 4-5 лет , игравших во дворе жилого дома, в соседний двор. Там он совершил акт содомии в отношении девочки.
Полиция, получив сообщение о произошедшем, прочесала район и арестовала подозреваемого. Речь идет о человек, ранее судимом за сексуальные преступления.
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