12.02 09:53 MIGnews.com

Тель-Авив: маньяк изнасиловал четырехлетнюю

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Окружной суд Тель-Авива рассматривает дело 27-летнего жителя города, обвиненного в совершении акта содомии в отношении четырехлетней девочки.Подозреваемый заманил группу детей 4-5 лет , игравших во дворе жилого дома, в соседний двор. Там он совершил акт содомии в отношении девочки.Полиция, получив сообщение о произошедшем, прочесала район и арестовала подозреваемого. Речь идет о человек, ранее судимом за сексуальные преступления.