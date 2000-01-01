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Тель-Авив: маньяк изнасиловал четырехлетнюю 12.02 09:53   MIGnews.com

Тель-Авив: маньяк изнасиловал четырехлетнюю

Окружной суд Тель-Авива рассматривает дело 27-летнего жителя города, обвиненного в совершении акта содомии в отношении четырехлетней девочки.

Подозреваемый заманил группу детей 4-5 лет , игравших во дворе жилого дома, в соседний двор. Там он совершил акт содомии в отношении девочки.

Полиция, получив сообщение о произошедшем, прочесала район и арестовала подозреваемого. Речь идет о человек, ранее судимом за сексуальные преступления.
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