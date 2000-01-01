12.02 09:02 MIGnews.com

Франциск осудил "широко распространенный" антисемитизм

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В Ватикане Папа встретился с представителями Антидиффамационной лиги (ADL).Франциск осудил антисемитизм, так как по его словам это противоречит "христианским принципам". Об этом Папа Римский заявил во время встречи с представителями Антидиффамационной лиги (ADL) – американской еврейской неправительственной правозащитной общественно-политической организации.Делегация прибыла в Ватикан в четверг, 9 февраля.В ходе встречи Франциск осудил "широко распространенный" антисемитизм."К сожалению, я вновь осуждаю проявление антисемитизма во всех его формах, так как это полностью противоречит христианским принципам и соответствующему видению человеческой личности. В наши дни антисемитизм по-прежнему является широко распространенным явлением", - подчеркнул Папа.Понтифик в свете 50-й годовщины декларации Nostra Aetate, подписанной в 1965 году, которая была направлена на выстраивание партнерских отношений католической церкви с иудеями, также заявил:"Церковь чувствует обязанность сделать все что в ее силах, чтобы помочь нашим еврейским друзьям противостоять антисемитским тенденциям".