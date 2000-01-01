12.02 07:45 MIGnews.com

Вызов Трампу: Северная Корея провела ракетные испытания

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Власти Северной Кореи провела новые ракетные испытания. Ракета неопределенного типа была запущена с авиабазы в провинции Пхенан-Пукто в сторону Японского моря. Инцидент произошел в воскресенье утром, 12 февраля.Как сообщает The Guardian, ракета пролетела около 500 км и упала в Японское море. В свою очередь Сеул назвал новое испытание КНДР "демонстрацией силы" президенту США Дональду Трампу.Правительство Южной Кореи также осудило ракетные запуски Пхеньяна. Временно исполняющий обязанности президента и премьер-министра Хван Геан заявил, что сотрудничает с международным сообществом и "делает все возможное, чтобы КНДР понесла ответственность за проведенные испытания".Напомним, что последние испытания ядерного оружия Северная Корея провела в сентябре прошлого года. Также в октябре 2106 года КНДР провела запуск баллистических ракет, однако их запуск потерпел неудачи.