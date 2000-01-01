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В Лондоне воры украли книги Галилея, Ньютона, да Винчи 13.02 04:20   MIGnews.com

В Лондоне воры украли книги Галилея, Ньютона, да Винчи

В Лондоне из хранилища возле аэропорта Хитроу похитили более 160 книг XV-XVI веков на рекордную сумму в два миллиона фунтов стерлингов, сообщает Daily Mail.

"Банда воров украла антикварные книги стоимостью свыше 2 млн. фунтов стерлингов, взломав сложную систему защиты и пробравшись через крышу в склад", - сказано в сообщении.

Известно, что трое грабителей просверлили отверстия в окнах из усиленного стеклопластика и на 12-метровых веревках спустились в оборудованное датчиками движения хранилище, где книги ожидали отгрузки и отправки в США.

Среди украденных книг была работа Николая Коперника 1543 года "О вращения небесных сфер", книги Галилео Галилея, Исаака Ньютона, Леонардо да Винчи, а также издания 1569 года "Божественной комедии" Алигьери Данте.

По мнению экспертов, книги были украдены под заказ определенного коллекционера, поскольку "их невозможно будет продать никому из добросовестных дилеров или аукционных домов".
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