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В Табхе состоялось открытие Церкви Умножения Хлебов и Рыб | Фото: Википедия12.02 21:45   MIGnews.com

В Табхе состоялось открытие Церкви Умножения Хлебов и Рыб

Спустя 20 месяцев после поджога, в Табхе прошло повторное открытие известной далеко за пределами Израиля католической Церкви Умножения Хлебов и Рыб – места паломничества христиан, которые верят, что на этом месте Иисус Христос совершил одно из своих чудес – накормил несколько тысяч своих последователей пятью ячменными хлебами и двумя рыбинами.

Напомним, что в результате поджога, совершенного в июне 2015 года, были осквернены и очень сильно повреждены огнем две комнаты этой построенной в V веке церкви.

На ремонт потребовалось около миллиона долларов, из которых почти 400 тысяч перечислило государство. Во время длившихся восемь месяцев восстановительных работ комплекс оставался открытым.

На церемонии открытия святыни присутствовали президент Реувен Ривлин с супругой, немецкий кардинал Райнер Мария Вёльки, посол Германии в Израиле Клеменс фон Гетце, духовный лидер друзской общины шейх Муафак Тариф, раввин Алон Гошен-Готтштейн, председатель регионального совета Иорданской долины Идан Гринбаум, а также представители Римско-католической церкви, выступавшие донорами ремонта.

"Мы выступаем за свободу вероисповедания, потому что очень хорошо знаем, каково это страдать от религиозных преследований. Мы отстаиваем религиозную свободу, потому что мы демократическое государство, которое верит в право всех и каждого поклоняться Богу в соответствии с их верой. Когда я был здесь в последний раз, мы вместе смотрели на обгоревшие стены и ужасное граффити, но сегодня я увидел возобновление этого исторического, особого и святого места. Я хочу поблагодарить всех людей, которые упорно трудились, чтобы восстановить его, и говорю ясно: ненависть не победит", - заявил президент на церемонии.
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