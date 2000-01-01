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Израиль отказался принять президента-взяточника Перу | Фото: San Francisco Foghorn/Flickr12.02 20:47   MIGnews.com

Израиль отказался принять президента-взяточника из Перу

Беглому экс-президенту Перу Алехандро Толедо, который покинул родную страну, чтобы избежать ареста из-за обвинений в коррупции, не разрешат ступить на израильскую землю. С таким заявлением выступил израильский МИД 12 февраля.

О том, что именно в Израиль направился самолет с Толедо, которого подозревают в получении 20 млн. долларов взяток, агентство Reuters сообщило со ссылкой на источник в МВД Перу.

"Алехандро Толедо будет разрешено въехать в страну лишь после того, как он уладит свои дела в Перу", - сообщили в МИДе Израиля.

Как сообщил в Reuters, в 20 часов по местному времени Толедо забронировал билет на рейс из Сан-Франциско в Тель-Авив, его самолет должен был приземлиться вечером следующего дня. Несколькими днями ранее, в четверг, 9 февраля, суд Перу объявил его в международный розыск, назначив награду за арест бывшего президента в размере 30 тысяч долларов.

США в свою очередь уведомили Перу о том, что не собираются препятствовать посадке беглого экс-президента на самолет.

При этом отмечается, что на Еврейское государство его выбор пал, так как его жена, Элейн Карп, является еврейской и владеет израильским гражданством, а также потому, что Израиль и Перу не подписывали договор об экстрадиции преступников. Помимо того, Толедо давно дружит с израильским бизнесменом Йосефом Мейманом, который, по версии прокуратуры Перу, выступал посредником при даче взяток экс-президенту при заключении договора о строительстве транснационального магистрали между Перу и Бразилией.

Сам Алехандро Толедо отрицает все обвинения, называя происходящее политическим преследованием. По его словам, деньги имеют законное происхождение – якобы он взял их в долг у своей тещи, которая, в свою очередь, получила их как пережившая Холокост, но его вице-президент Давид Вайсман – который и сам, к слову, является видным член еврейской общины Перу – называет это ложью.

В данном коррупционном скандале, одном из крупнейших в истории Перу, замешаны также преемники Толедо – Алан Гарсия и Ольянта Умала.
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