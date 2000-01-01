12.02 19:58 MIGnews.com
Нанесен авиаудар по Абу Бакру аль-Багдади: лидер ISIS ранен
В результате авиаудара, нанесенного на западе Ирака, был ранен главарь террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакр аль-Багдади. .
Отмечается, что 9 феврале руководитель самой опасной группировки в мире пострадал при авианалете в городе Эль-Каим, где проходил съезд руководства ISIS.
Кроме того, что Абу Бакр аль-Багдади получил "тяжелое ранение", несколько других террористов погибли. Самого главаря доставили в Сирию на лечение.
При этом, если, по версии Alhurra, авиаудар был нанесен иракскими ВВС и 9 февраля, то Alsumaria утверждает, что его совершила международная коалиция во главе с США и 12 февраля.
Стоит отметить, что это уже не первое сообщение о ранении главаря террористов. Ранее сообщалось даже о его гибели, но эти сведения не находили подтверждения.
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