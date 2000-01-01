9 ортодоксам вынесли обвинение за протесты против призыва
В мировом суде Иерусалима были предъявлены обвинения девятерым ультраортодоксам, которые в минувший вторник учинили "антиармейские" беспорядки в Бейт-Шемеше, протестуя против ареста харедим, которые уклоняются от армии по религиозным причинам. Арестованных обвинили в создании помех для дорожного движения и выполнения полицейскими их служебных обязанностей.
Среди задержанных оказались нарушители, которые кидали по полицейским камнями, жгли газеты в общественных местах, блокировали перекрестки и вступали в физическое противостояние с правоохранительными органами, которые прибыли, чтобы помешать их незаконным протестам.
Напомним, что в ответ на арест уклониста на прошлой неделе жители религиозных кварталов многих израильских городов устроили масштабные уличные беспорядки, за которыми последовали дорожные пробки. Для разгона демонстрантов правоохранителям пришлось применять силу и, в отдельных случаях, водяные пушки.
Помимо сопротивления полиции, они также оскорбляли и нападали на харедим, которые служат в ЦАХАЛе.