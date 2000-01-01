13.02 02:28 MIGnews.com

Француз подал в суд на Uber из-за распавшегося брака

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Бизнесмен из Франции подал иск против компании Uber после того, как его супруга обнаружила, что он регулярно пользуется приложением по вызову такси, чтобы ездить к любовнице. Поначалу все шло по плану, и мужчина регулярно встречался со своей "тайной пассией", не сталкиваясь ни с какими проблемами.Бизнесмен был разоблачен после того, как вызвал Uber c мобильного своей жены. Он открыл приложение под своим аккаунтом и после вышел из него. Но тут бы ничего, но из-за бага на телефон супруги продолжали приходить уведомления о поездках мужа.В результате последовал развод, однако "несчастный" супруг считает себя жертвой некачественной работы приложения. В итоге он подал иск к производителям Uber на сумму 45 млн. евро, пишет Би Би Си.