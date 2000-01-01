12.02 22:21 MIGnews.com

Вуз переименует колледж, названный в честь расиста

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Руководство Йельского университета решило переименовать один из колледжей, названного в честь политика Джона Кэлхуна идеолога рабовладельческой политики южных штатов. Учебное заведение отныне будет названо в честь американской ученой и контр-адмирала флота США Грейс Хоппер.Протесты среди студентов вспыхнули в 2015 году. Участники акций требовали переименовать колледж. После этого, президент университета Питер Сэловей создал комиссию, которая решить что делать с названием колледжа одного из самых престижных университетов мира.По словам самого президента Йельского университета, данное решение – исключительный случай, поскольку деятельность Кэлхуна противоречит ценностям университета, пишет Би Би Си.