Отчаянная собака не давала полицейским арестовать хозяина
В США собака пыталась помешать полицейским арестовать хозяина. На видео, опубликованном в Сети, двое полицейских арестовывают мужчину в то время, как он гуляет с собакой, передает ТСН со ссылкой на Mirror.
Как только правоохранители начали выполнять свою работу, животное стало лаять и прыгать вокруг.
Таким образом, чтобы арестовать мужчину, полицейским пришлось отогнать собаку электрошокером. Пока неизвестно, что случилось с псом.
В свою очередь, мужчина утверждал, что не понимает, почему его арестовали.