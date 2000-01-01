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YouTube 12.02 23:05   MIGnews.com

Отчаянная собака не давала полицейским арестовать хозяина

В США собака пыталась помешать полицейским арестовать хозяина. На видео, опубликованном в Сети, двое полицейских арестовывают мужчину в то время, как он гуляет с собакой, передает ТСН со ссылкой на Mirror.

Как только правоохранители начали выполнять свою работу, животное стало лаять и прыгать вокруг.
Таким образом, чтобы арестовать мужчину, полицейским пришлось отогнать собаку электрошокером. Пока неизвестно, что случилось с псом.



В свою очередь, мужчина утверждал, что не понимает, почему его арестовали.
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