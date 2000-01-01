12.02 15:48 MIGnews.com

Израиль: Берегись смартфона

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На прошлой неделе в дорожно-транспортном происшествии погибли четыре человек и еще четверо получили тяжелые ранения. Расследование аварии, проведенное полицией, указывает на то, что один из водителей был занят своим смартфоном, что и привело к выезду на встречную полосу. Несмотря на то, что большинство водителей прекрасно осознают опасность набора сообщения во время вождения, так же как использования интернета и ведения беседы, удерживая аппарат одной рукой, многие игнорируют опасность. Специалисты утверждают, что набор номера — даже когда смартфон закреплен в держателе — увеличивает вероятность участия в ДТП в 12,2 раз. Набор и чтение сообщений увеличивает вероятность в 4,8 раз, поиск в интернете — в 2,7 раз.Для сравнения, еда за рулем увеличивает вероятность аварии всего в 1,8 раза. В полиции предполагают, что использование смартфонов во время вождения является основной причиной тяжелых ДТП, многочисленные исследования доказывают, что это влияет отрицательным на реакцию водителя, на его способность распознать объекты и сохранять расстояние. Тех, кто верит в то, что использование устройств громкой связи решает проблему, скорее всего разочарует тот факт, что разговор по громкой связи во время управления автомобилем, увеличивает вероятность ДТП в 2,2 раза.Накануне 2016 года полиция усилила борьбу с нарушениями правил, которые могут стать причиной ДТП со смертельным исходом: проезд на красный сигнал светофора, запрещенный обгон и выезд на встречную полосу, использование смартфона. По данным полиции, в ноябре-декабре 2016 года на 48% выросло количество выписанных штрафов — 41.991 по сравнению с 28.450 в аналогичный период 2015 года.В январе 2016 года тенденция сохранилась и количество выписанных штрафов на 129% превысило количество выписанных штрафов в январе 2016 года. Но, несмотря на это, в январе этого года резко подскочило количество погибших в ДТП, что, возможно, говорит о том, что полиция недостаточно жестко и эффективно пресекает нарушения правил дорожного движения. В полиции утверждают, что невозможно поставить полицейского на каждом перекрестке и патрульную машину на каждом километре трассы. Основной причиной ДТП с погибшими, по их мнению, является человеческий фактор и только изменение подхода со стороны водителей может изменить ситуацию на дорогах.