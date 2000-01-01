Эрдоган: операция в Сирии продолжится в Ракке

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что следующей задачей турецкой армии станет захват Ракки — так называемой столицы ISIS. Он подчеркнул, что город Аль-Баб будет освобожден от боевиков "Исламского Государства" в ближайшее время.
Во время пресс-конференции турецкий лидер заявил: "Цель операции заключается, в том, чтобы создать в Сирии безопасные зоны площадью 5 тысяч км. кв.".
Турция уже давно выступает за создание "безопасной зоны" для мирных жителей на севере Сирии, где территории будут освобождены от боевиков ISIS и курдской милиции из Отряды народной самообороны.
Однако, по словам Эрдогана, такие районы должны входить в состав бесполетной зоны.