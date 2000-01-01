Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












YouTube 12.02 14:05   MIGnews.com

Эрдоган: операция в Сирии продолжится в Ракке

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что следующей задачей турецкой армии станет захват Ракки — так называемой столицы ISIS. Он подчеркнул, что город Аль-Баб будет освобожден от боевиков "Исламского Государства" в ближайшее время.

Во время пресс-конференции турецкий лидер заявил: "Цель операции заключается, в том, чтобы создать в Сирии безопасные зоны площадью 5 тысяч км. кв.".

Турция уже давно выступает за создание "безопасной зоны" для мирных жителей на севере Сирии, где территории будут освобождены от боевиков ISIS и курдской милиции из Отряды народной самообороны.

Однако, по словам Эрдогана, такие районы должны входить в состав бесполетной зоны.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:24
Иерусалим и Бен-Гурион соединит круглосуточный автобус
13:49
Шейх Раад Салах требует штрафовать за разговоры на иврите
13:36
Американские магазины отказываются от продукции Trump Home
13:06
Протестующие против изнасилования чуть не сожгли ребенка  
13:05
Австрийская полиция разыскивает двойника Гитлера
12:36
Еврокомиссар подсчитал, во сколько Brexit обойдется Германии
11:57
Поп-звезда поддержала BDS и отменила концерт в Израиле
11:38
Как ортодоксы откупались от призыва
11:31
Ривлин выступил против закона о форпостах
11:20
Израиль: Безработица на минимуме
10:56
В Новой Зеландии дельфины вновь выбросились на берег
10:37
ФАТХ: Трамп объявил войну исламу
10:11
Тяжела ты, шапка мономаха
10:03
Тель-Авив: маньяк изнасиловал четырехлетнюю
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus