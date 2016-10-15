Протестующие против изнасилования чуть не сожгли ребенка
Массовые протесты в связи с “изнасилованием” полицейскими молодого человека иммигрантского происхождения продолжаются в пригородах Парижа.
Причиной является “изнасилование” французским полицейским спецназом 22-летнего молодого человека при задержании 2 февраля в Оне-су-Буа. Пострадавший, сын марокканского иммигранта и африканской матери, мгновенно стал символом новой кампании протеста против "полицейской жестокости".
Полиция провела собственное расследование инцидента. Генеральный инспектор полиции пришел к заключению о том, что повреждения анусу задержанного были “причинены не намеренно”.
Видео с места происшествия демонстрирует, как полицейский “применяет телескопическую дубинку горизонтально над ягодицами пострадавшего”, известного под именем “Тео”, в то время как “штаны Тео случайно упали ниже пояса”.
Следователи сообщили, что основываясь на материалах допросов самого Тео, полицейских и данных камер наружного наблюдения они пришли к выводу о том, что “нет достаточных доказательств того, что речь идет об изнасиловании”.
Несмотря на это, обвинение в изнасиловании одного из офицеров полиции все еще не снято. Все четверо полицейских, участвовавших в задержании Тео отстранены от службы.
11 февраля около двух тысяч человек вышли на “мирный протест” в Бобиньи. Мирный протест очень скоро перерос в полномасштабный мятеж. По сведениям полиции, разбушевавшаяся молодежь атаковала общественные здания, разбита автобусная остановка, разбиты витрины и стекла в нескольких зданиях. Демонстранты подожгли несколько автомобилей. Сожжены два автомобиля представителей прессы. Полиция сообщает: “В одном случае пришлось спасти ребенка из горящего автомобиля”.
Ни мэйнстримная пресса, ни истеблишмент Франции не понимают или отказываются понять важнейший фактор продолжающегося внутри-французского конфликта - последние изменения в французском обществе прямо и интимно связаны с событиями в арабском мире – событиями о которых Запад или не имеет представления, или просто их не понимает. Подробнее об этом можно прочитать в материале "Французская интифада. Долгая война Франции и ее арабов".