12.02 13:05 MIGnews.com

Австрийская полиция разыскивает двойника Гитлера

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В австрийском городе Браунау-на-Инне разыскивают двойника Адольфа Гитлера, которого видели уже несколько раз. Отметим, что это родной город диктатора. Неизвестный разгуливает по городу с такой же прической и усами и в одежде, похожей на одежду вождя нацистов.Австрийская полиция начала операцию по розыску двойника Адольфа, так как теперь мужчина объявлен в розыск. Отмечается, что молодому человеку от 25 до 30 лет, согласно данным австрийской газеты Oberösterreichische Nachrichten.Местные жители последний раз видели его в книжном магазине за просмотром журналов про Вторую мировую войну.Кроме того, в местном баре он представился как Харальд Гитлер.