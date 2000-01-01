12.02 10:56 MIGnews.com

В Новой Зеландии дельфины вновь выбросились на берег

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В Новой Зеландии почти все из 240 дельфинов-гринд выбросившихся на сушу вновь были спасены благодаря высокому приливу. Об этом сообщил пресс-секретарь департамента охраны природы Херб Кристоферс в воскресенье, 12 февраля."Это означает, что у них еще меньше шансов выжить, потому что они проплыли дальше от того места, где погибли их сородичи, и вновь совершили то же самое", – сообщили в департаменте.К сожалению, эти прекрасные животные остаются на мелководье в бухте Голден-Бей и не уходят на большую глубину. Спасатели обеспокоены тем, что дельфины вновь могут выброситься на берег.Отметим, что свыше 200 черных дельфинов-гринд выбросились на сушу в районе мыса Фэруэлл в субботу, 11 февраля. За день до этого на побережье залива Голден в 11 километрах от мыса Фэруэлл, выбросились порядка 400 гринд. Более 300 особей были уже мертвы.