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Кинерет поднялся более чем на метр 12.01 09:40   MIGnews.com

Кинерет поднялся более чем на метр

Управление водных ресурсов Израиля сообщает о том, что за прошедшие выходные уровень озера Кинерет поднялся на 10 сантиметров.

С начала зимнего сезона уровень озера поднялся на 1,04 метра. До наполнения озера не хватает двух метров и шести сантиметров.

Лыжный курорт Хермон был открыт для посещения туристов в конце прошлой неделе. На вершине Хермона уровень снежного покрытия составляет полтора метра. Из-за огромного числа желающих посетить курорт в районе Хермона в шабат образовались гигантские пробки.


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