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Еще одного проиранского командира расстреляли в Ираке | Фото:12.01 08:12   MIGnews.com

Еще одного проиранского командира расстреляли в Ираке

В Ираке неизвестные расстреляли главаря проиранской бригады "Народные мобилизационные силы Ирака" Талеба Аббаса Али Аль-Саеди.

Инцидент произошел в иракском городе Кербеле, что в 100 км к югу от Багдада, сообщает Daily Mail.

Центральное командование Соединенных Штатов Америки, обеспечивающее =военное присутствие на Ближнем Востоке, пока не отреагировало на информационный запрос по этой ликвидации.


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