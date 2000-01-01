12.01 08:12 MIGnews.com
Еще одного проиранского командира расстреляли в Ираке
В Ираке неизвестные расстреляли главаря проиранской бригады "Народные мобилизационные силы Ирака" Талеба Аббаса Али Аль-Саеди.
Инцидент произошел в иракском городе Кербеле, что в 100 км к югу от Багдада, сообщает Daily Mail.
Центральное командование Соединенных Штатов Америки, обеспечивающее =военное присутствие на Ближнем Востоке, пока не отреагировало на информационный запрос по этой ликвидации.
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