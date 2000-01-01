12.01 21:23 MIGnews.com

В Модиин-Илит автобус насмерть сбил ребенка

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В дорожно-транспортном происшествии в городе Модиин-Илит погиб 10-летний мальчик. Трагический случай произошел в воскресенье, 10 января.Авария произошла на улице Хафец Хаим. Мальчика сбил автобус, когда тот пытался перейти дорогу.На место происшествия были вызваны сотрудники служб экстренной помощи United Hatzalah и MDA, но они были вынуждены констатировать смерть ребенка. Полиция начала расследование.