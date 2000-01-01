13.01 06:40 MIGnews.com

На Филиппинах проснулся опасный вулкан

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Вулкан возле столицы Филиппин, Манилы, начал извержение вулкан Таал в воскресенье, 12 января, затянув город облаком пыли. Власти отменили авирейсы и закрыли школы и правительственные учреждения. Правительство опасается потенциального "взрывного извержения".Сообщается, что тысячи людей были эвакуированы из этого района после того, как он внезапно выстрелил в небо столбом пепла и пара высотой до 15 км.Таал, один из самых маленьких действующих вулканов в мире, расположен посреди озера примерно в 70 км к югу от центра столицы Манилы. Власти заявили, что существует риск того, что извержение может вызвать цунами в озере. Филиппины находятся на "Огненном кольце", поясе вулканов, окружающих Тихий океан, который также подвержен землетрясениям.Один из самых активных вулканов на Филиппинах, Таал извергался более 30 раз за последние пять веков, последний раз в 1977 году. Извержение в 1911 году привело к гибели 1500 человек, а одно в 1754 году длился несколько месяцев.