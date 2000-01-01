12.01 20:05 MIGnews.com

Стрельба в Нагарии: есть пострадавшие

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Два человека получили серьезные ранения в результате стрельбы в северном израильском городе Нагария в воскресенье вечером, 12 января.Инцидент произошел на улице Вейцмана в северном прибрежном городе.На место происшествия были направлены сотрудники служб неотложной помощи MDA и United Hatzalah, которые оказали помощь пострадавшим, а затем эвакуировали их в местную больницу.Обстоятельства стрельбы выясняются. Полиция начала расследование.