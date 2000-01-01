12.01 20:05 MIGnews.com
Стрельба в Нагарии: есть пострадавшие
Два человека получили серьезные ранения в результате стрельбы в северном израильском городе Нагария в воскресенье вечером, 12 января.
Инцидент произошел на улице Вейцмана в северном прибрежном городе.
На место происшествия были направлены сотрудники служб неотложной помощи MDA и United Hatzalah, которые оказали помощь пострадавшим, а затем эвакуировали их в местную больницу.
Обстоятельства стрельбы выясняются. Полиция начала расследование.
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