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Стрельба в Нагарии: есть пострадавшие | Фото:12.01 20:05   MIGnews.com

Стрельба в Нагарии: есть пострадавшие

Два человека получили серьезные ранения в результате стрельбы в северном израильском городе Нагария в воскресенье вечером, 12 января.

Инцидент произошел на улице Вейцмана в северном прибрежном городе.

На место происшествия были направлены сотрудники служб неотложной помощи MDA и United Hatzalah, которые оказали помощь пострадавшим, а затем эвакуировали их в местную больницу.

Обстоятельства стрельбы выясняются. Полиция начала расследование.


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