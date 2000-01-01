Афганистан: из-за похолодания продолжают гибнуть люди
Правительство Афганистана заявило, что из-за серьезного похолодания в стране погибли по меньшей мере 17 человек. По всей стране прошли сильные снегопады и дожди.
Афганистану не привыкать к экстремальной зимней погоде, во время которой различные враждующие группы в стране исторически прекращали военные действия, но этот год был особенно суровым, по данным департамента метрологии страны.
Чиновники заявили, что число погибших может возрасти. Управление по борьбе со стихийными бедствиями в Афганистане все еще пытается составить общую цифру.
Число жертв из-за похолодания в этом году возросло по меньшей мере до 24, поскольку температура в некоторых частях страны упала до минус 12 градусов по Цельсию.