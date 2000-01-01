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Афганистан: из-за похолодания продолжают гибнуть люди | Фото:13.01 04:30   MIGnews.com

Афганистан: из-за похолодания продолжают гибнуть люди

Правительство Афганистана заявило, что из-за серьезного похолодания в стране погибли по меньшей мере 17 человек. По всей стране прошли сильные снегопады и дожди.

Афганистану не привыкать к экстремальной зимней погоде, во время которой различные враждующие группы в стране исторически прекращали военные действия, но этот год был особенно суровым, по данным департамента метрологии страны.

Чиновники заявили, что число погибших может возрасти. Управление по борьбе со стихийными бедствиями в Афганистане все еще пытается составить общую цифру.

Число жертв из-за похолодания в этом году возросло по меньшей мере до 24, поскольку температура в некоторых частях страны упала до минус 12 градусов по Цельсию.


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