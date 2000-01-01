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В Германии найдены бомбы времен Второй мировой | Фото:13.01 03:43   MIGnews.com

В Германии найдены бомбы времен Второй мировой

Власти в немецком городе Дортмунд эвакуировали тысячи людей после обнаружении четырех бомб времен Второй мировой войны. Ранее были эвакуированы две больницы и открыты школы для жителей, покинувших свои дома.

Около 14 000 человек получили уведомления с просьбой покинуть районы, где, как считается, заложены бомбы. Железнодорожный вокзал города также закрыт.

Спустя почти 75 лет после окончания войны по всей Европе, особенно в Германии, часто находят неразорвавшиеся бомбы. Утилизация их иногда влечет за собой широкомасштабную эвакуацию в качестве меры предосторожности.


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