13.01 03:43 MIGnews.com

В Германии найдены бомбы времен Второй мировой

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Власти в немецком городе Дортмунд эвакуировали тысячи людей после обнаружении четырех бомб времен Второй мировой войны. Ранее были эвакуированы две больницы и открыты школы для жителей, покинувших свои дома.Около 14 000 человек получили уведомления с просьбой покинуть районы, где, как считается, заложены бомбы. Железнодорожный вокзал города также закрыт.Спустя почти 75 лет после окончания войны по всей Европе, особенно в Германии, часто находят неразорвавшиеся бомбы. Утилизация их иногда влечет за собой широкомасштабную эвакуацию в качестве меры предосторожности.