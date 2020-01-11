Иранцы пригрозили семьям жертв катастрофы авиалайнера МАУ
Иранские спецслужбы угрожают родственникам жертв катастрофы авиалайнера "Международных авиалиний Украины" не отдавать останки их близких.
Отмечается, что угрозы обещают привести в исполнение, если семьи погибших станут общаться с персидскими зарубежными СМИ, сообщает Iran International English в социальной сети Twitter.
"Согласно сообщениям, полученным Iran International English, спецслужбы в Иране предупредили семьи жертв с иранским гражданством, чтобы они не давали интервью персидским СМИ за пределами Ирана, если хотят получить останки своих близких", – говорится в сообщении.
According to the reports that @IranInt_En has received,the intelligence services in Iran have warned the families of the #UkrainPlaneCrash victims with Iranian citizenship not to give interviews to the Persian media outside Iran if they want to get the remains of their loved ones
Ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал вернуть тела всех погибших украинцев в результате крушения украинского самолета в Иране. Тела украинцев, погибших в авиакатастрофе, должны вернуть на следующей неделе.