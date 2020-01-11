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Иранцы пригрозили жертвам катастрофы авиалайнера МАУ | Фото:13.01 00:52   MIGnews.com

Иранцы пригрозили семьям жертв катастрофы авиалайнера МАУ

Иранские спецслужбы угрожают родственникам жертв катастрофы авиалайнера "Международных авиалиний Украины" не отдавать останки их близких.

Отмечается, что угрозы обещают привести в исполнение, если семьи погибших станут общаться с персидскими зарубежными СМИ, сообщает Iran International English в социальной сети Twitter.

"Согласно сообщениям, полученным Iran International English, спецслужбы в Иране предупредили семьи жертв с иранским гражданством, чтобы они не давали интервью персидским СМИ за пределами Ирана, если хотят получить останки своих близких", – говорится в сообщении.



Ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал вернуть тела всех погибших украинцев в результате крушения украинского самолета в Иране. Тела украинцев, погибших в авиакатастрофе, должны вернуть на следующей неделе.


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