13.01 00:52 MIGnews.com

Иранцы пригрозили семьям жертв катастрофы авиалайнера МАУ

According to the reports that @IranInt_En has received,the intelligence services in Iran have warned the families of the #UkrainPlaneCrash victims with Iranian citizenship not to give interviews to the Persian media outside Iran if they want to get the remains of their loved ones — Iran International English (@IranIntl_En) January 11, 2020

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Иранские спецслужбы угрожают родственникам жертв катастрофы авиалайнера "Международных авиалиний Украины" не отдавать останки их близких.Отмечается, что угрозы обещают привести в исполнение, если семьи погибших станут общаться с персидскими зарубежными СМИ, сообщает Iran International English в социальной сети Twitter."Согласно сообщениям, полученным Iran International English, спецслужбы в Иране предупредили семьи жертв с иранским гражданством, чтобы они не давали интервью персидским СМИ за пределами Ирана, если хотят получить останки своих близких", – говорится в сообщении.Ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал вернуть тела всех погибших украинцев в результате крушения украинского самолета в Иране. Тела украинцев, погибших в авиакатастрофе, должны вернуть на следующей неделе.