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Пожары в Австралии: число жертв продолжает расти | Фото:12.01 23:40   MIGnews.com

Пожары в Австралии: число жертв продолжает расти

Смена погодных условий позволила австралийским огнеборцам немного передохнуть, ведь температура воздуха понизилась и начались дожди.
Так, 11 января погиб пожарный с 40-летним опытом работы в штате Виктория при исполнении служебных обязанностей, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на данные местных властей.

"Количество погибших в результате пожаров в Австралии достигло по меньшей мере 27 человек", - говорится в сообщении.

Тем временем смена погодных условий в стране позволила огнеборцам немного передохнуть. В штатах Виктория и Новый Южный Уэльс снизилась температура воздуха, утих ветер и прошли дожди, что снизило интенсивность пожаров.

В частности, было взято под контроль пожар площадью свыше пол миллиона гектаров, что бушевал на северо-запад от Сиднея с конца октября.


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