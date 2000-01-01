12.01 23:40 MIGnews.com

Пожары в Австралии: число жертв продолжает расти

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Смена погодных условий позволила австралийским огнеборцам немного передохнуть, ведь температура воздуха понизилась и начались дожди.Так, 11 января погиб пожарный с 40-летним опытом работы в штате Виктория при исполнении служебных обязанностей, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на данные местных властей."Количество погибших в результате пожаров в Австралии достигло по меньшей мере 27 человек", - говорится в сообщении.Тем временем смена погодных условий в стране позволила огнеборцам немного передохнуть. В штатах Виктория и Новый Южный Уэльс снизилась температура воздуха, утих ветер и прошли дожди, что снизило интенсивность пожаров.В частности, было взято под контроль пожар площадью свыше пол миллиона гектаров, что бушевал на северо-запад от Сиднея с конца октября.