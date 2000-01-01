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Трюдо продолжает давить на Иран из-за уничтожения Boeing | Фото:12.01 13:01   MIGnews.com

Трюдо продолжает давить на Иран из-за уничтожения Boeing

Канада будет и дальше требовать справедливости для родственников жертв крушения пассажирского лайнера "Международных авиалиний Украины", сбитого силами противовоздушных сил Ирана вскоре после вылета из тегеранского аэропорта имени имама Хомейни и ответственности для ее виновников.

Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, комментируя признание Ираном уничтожения самолета.

"В центре нашего внимания остается подотчетность, прозрачность и справедливость для родственников и близких жертв. Это - национальная трагедия, и все канадцы оплакивают погибших вместе", - сказал Трюдо.

При этом Трюдо особо отметил, что несмотря на признание Ирана, расследование всех обстоятельств авиакатастрофы должно быть проведено тщательно.

"Мы и дальше будем работать с нашими партнерами по всему миру, чтобы удостовериться в проведении полного и всестороннего расследования, и правительство Канады ожидает от иранских властей полного сотрудничества", - отметил премьер.

Также Трюдо добавил, что Иран должен выплатить компенсации семьям жертв авиакатастрофы самолета.

"Я общался с несколькими семьями, и они совершенно опустошены из-за гибели близких. Они столкнулись с горем и финансовыми сложностями, поэтому мы должны удостовериться, что эти семьи получат компенсацию, которую заслуживают ", - сказал Трюдо.


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