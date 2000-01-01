12.01 11:06 MIGnews.com

У берегов Греции затонуло судно с десятками мигрантов

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У греческих берегов затонуло судно с нелегальными мигрантами, в результате чего погибли по меньшей мере 12 человекИнцидент произошел у греческого острова Паксос, сообщает Reuters со ссылкой на сообщения местных властей.Вертолеты и корабли ведут поисково-спасательные работы в районе северо-западнее острова, чтобы найти выживших.Как сообщили в береговой охране удалось спасти 21 человека. Всего на судне находилось до 50 человек.