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У берегов Греции затонуло судно с десятками мигрантов | Фото:12.01 11:06   MIGnews.com

У берегов Греции затонуло судно с десятками мигрантов

У греческих берегов затонуло судно с нелегальными мигрантами, в результате чего погибли по меньшей мере 12 человек

Инцидент произошел у греческого острова Паксос, сообщает Reuters со ссылкой на сообщения местных властей.

Вертолеты и корабли ведут поисково-спасательные работы в районе северо-западнее острова, чтобы найти выживших.

Как сообщили в береговой охране удалось спасти 21 человека. Всего на судне находилось до 50 человек.


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