Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











В Иране арестовали британского посла | Фото:12.01 07:15   MIGnews.com

В Иране арестовали британского посла

В Тегеране задержан посол Великобритании Роберт Макэр, принимавший участие в студенческой акции протеста в память о жертвах сбитого украинского самолета "Международных авиалиний Украины".

Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на источник.

По данным издания, Макэра отпустили через несколько часов после задержания. По предварительной информации, 12 января его вызовут в Министерство иностранных дел Ирана.

В СМИ появилась информация, что во время акции протеста посол якобы "руководил радикальными действиями".

"Арест нашего посла в Тегеране без каких-либо оснований и объяснений является грубым нарушением международного права. Иранское правительство находится на перекрестке. Оно может продолжить свой путь к статусу парии (отверженный, бесправный) со всей политической и экономической изоляцией, или же предпринять шаги для снижения напряженности и вступления на дипломатический путь", – отреагировал министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
07:44
Государство? Это я!
07:34
Нетаниягу: Эяль Инон завербован судебной системой
06:30
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
05:40
Из окна внука Михалкова выпала модель
04:29
В России прогремел взрыв на заводе: есть пострадавшие
03:16
Медики назвали самую опасную диету
02:05
Биткоин побил новый рекорд
23:41
Трагедия в Греции: мигранты погибли из-за ЧП в море
21:50
Евросоюз отреагировал на сбитие украинского Boeing
21:19
Смерть оманского султана: Израиль приносит соболезнования
20:48
Меркель хочет достроить Северный поток-2
20:17
Диетологи подсказали, как побороть бессонницу
19:46
Зеленский поговорил с Рухани по телефону
18:44
Геральт из "Ведьмака" получил по $400 тысяч за серию
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus