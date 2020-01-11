В Иране арестовали британского посла

В СМИ появилась информация, что во время акции протеста посол якобы "руководил радикальными действиями".
"Арест нашего посла в Тегеране без каких-либо оснований и объяснений является грубым нарушением международного права. Иранское правительство находится на перекрестке. Оно может продолжить свой путь к статусу парии (отверженный, бесправный) со всей политической и экономической изоляцией, или же предпринять шаги для снижения напряженности и вступления на дипломатический путь", – отреагировал министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.