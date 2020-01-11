12.01 07:15 MIGnews.com

В Иране арестовали британского посла

♦️#سفير_انگليس در تهران به دليل تحريك و ساماندهي تحركات مشكوك در مقابل دانشگاه اميركبير براي ساعتی بازداشت و سپس آزاد شد/تسنیم pic.twitter.com/zBKx8wDgA0 — 🌐 اعتمادآنلاين (@EtemadOnline) January 11, 2020

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В Тегеране задержан посол Великобритании Роберт Макэр, принимавший участие в студенческой акции протеста в память о жертвах сбитого украинского самолета "Международных авиалиний Украины".Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на источник.По данным издания, Макэра отпустили через несколько часов после задержания. По предварительной информации, 12 января его вызовут в Министерство иностранных дел Ирана.В СМИ появилась информация, что во время акции протеста посол якобы "руководил радикальными действиями"."Арест нашего посла в Тегеране без каких-либо оснований и объяснений является грубым нарушением международного права. Иранское правительство находится на перекрестке. Оно может продолжить свой путь к статусу парии (отверженный, бесправный) со всей политической и экономической изоляцией, или же предпринять шаги для снижения напряженности и вступления на дипломатический путь", – отреагировал министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.