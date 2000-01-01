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`Говорит Дуду Топаз, спасите меня!` 12.01 09:53   MIGnews.com

"Говорит Дуду Топаз, спасите меня!"

Израильские СМИ опубликовали запись последнего телефонного разговора известного израильского актера Дуду Топаза, повесившегося в 2009 году в камере предварительного заключения в тюрьме Ницан.

Топаз был арестован по подозрению в том, что организовал избиения нескольких журналистов.

За несколько часов до самоубийства Топаз позвонил своему психиатру, доктору Илану Рабиновичу, и записал на автоответчик следующее сообщение: “Это Дуду топаз. Я говорю из тюрьмы Ницан. Мне так стыдно перед доктором Иланом Рабиновичем. Приезжай скорее Илан, приезжай! Я не знаю, что со мной происходит, помоги мне!”
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