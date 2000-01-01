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flickr 12.01 08:57   MIGnews.com

СМИ: Следствие исключило теракт из версий крушения Ту-154

После проведения взрывотехнических экспертиз теракт исключен из списка версий крушения самолета Ту-154 Минобороны РФ над Черным морем, пишет Коммерсантъ со ссылкой на источник.

По данным издания, эксперты не обнаружили ни одного факта, хотя бы косвенно свидетельствовавшего в пользу версии о теракте или обстреле с земли. Они изучили обломки фюзеляжа, останки пассажиров, а также багажа и гуманитарного груза, который перевозил борт Минобороны, уточняет газета.

В первую очередь эксперты-взрывотехники из НИИ ФСБ проверили на наличие следов взрывчатки багаж, кресла и куски внутренней обшивки фюзеляжа. Кроме того, они оценили специфику повреждений конструкций воздушного судна. Если бы в салоне взорвалась бомба, на них остались бы характерные следы с загнутыми наружу краями, поясняет издание. Также изучались сквозные отверстия в некоторых деталях борта, которые могли образоваться в том числе от воздействия бомбы или ракеты.

Исключив из списка возможных причин авиакатастрофы теракт, специалисты сосредоточились на версии об ошибке экипажа, отмечает СМИ.

Напомним, что версия о теракте на борту Ту-154 изначально не рассматривалась как приоритетная. Об этом ранее говорил министр транспорта Максим Соколов. В ФСБ также отвергали наличие признаков теракта или диверсии на борту воздушного судна.

Самолет Ту-154 Минобороны потерпел крушение над Черным морем 25 декабря. Жертвами катастрофы стали 92 человека.
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