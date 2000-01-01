12.01 07:06 MIGnews.com

Составитель доклада об извращениях Трампа ушел в подполье

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Британская пресса сообщает о том, что бывший оперативник MI6 Кристофер Стил, составивший позорящий президента Дональда Трампа доклад, ушел в подполье.Стил оставил свой дом в Сюррей и скрывается “из опасений за свою безопасность после того как узнал, что его имя будет опубликовано”.Стил, 52-летний директор компании Orbis Business Intelligence составил доклад, в котором утверждается, что Дональд Трамп во время пребывания в Москве в 2013 году в президентском номере отеля вместе с проститутками нанятыми ФСБ мочился на кровать , в которой ранее спал президент Барак Обама.Стил во время в MI6 отвечал за Россию и организованную преступность в Евразии. Он якобы был завербован ФБР и работал на американцев.Трамп был первоначально нанят для расследования Трампа его политическими оппонентами. Он счел, что собранная им информация настолько важна, что ее необходимо передать американским властям. Ранее существовавшие отношения с ФБР стали одной из причин, по которой американцы отнеслись к предоставленной Стилом информации серьезно.Компания Orbis была нанята демократами для сбора компромата на Трампа.Трамп напрочь отрицает все обвинения, изложенные в докладе Стила. Помощник Трампа, адвокат Майкл Коэн, который якобы встречался с оперативниками ФСБ в Праге для обсуждения взлома серверов демократической партии заявил, что никогда не был в Праге - и предъявил свой паспорт в качестве доказательства.Несмотря на это “официальные лица” в Америке утверждают, что информацию по Трампу “нельзя просто так отмести”. Один из сановников в разведывательных структурах заявил: “Стил - методичный профессионал, нет никаких сомнений в его честности. вся информация, которую он поставил мне по России была ценной и полезной”.