12.01 21:49 MIGnews.com

Мощный взрыв в Дамаске: 4 погибших

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Мощный взрыв прогремел в столице Сирии, Дамаске, в четверг вечером, 12 января, в результате чего погибли, по меньшей мере, 4 человека, как сообщил государственный телеканал.Как сообщается, террорист-смертник атаковал тщательно охраняемый район сирийской столицы.Отмечается, что террорист-смертник, возможно, попал в окрестности Кафр Соуза, где расположены некоторые из основных систем безопасности Сирии.Детали уточняются.