12.01 21:50 MIGnews.com

Сирия: В осажденные районы не пустили гумпомощь

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Прекращение военных действий в Сирии в значительной степени соблюдается, но есть некоторые исключения и гуманитарная помощь до сих пор не смогла попасть в осажденные районы, где еда практически закончилась, как заявил посланник Сирии в ООН Стаффан де Мистура в четверг, 12 января.Он сообщил журналистам, что 23 автобуса и сирийские водители, которые помогали в период эвакуации, были вынуждены покинуть деревни Фуа и Кефрая в провинции Идлиб вооруженными группами. Также отмечается, что борьба продолжается в двух деревнях в долине Вади Барада, где на станции был поврежден водяной компрессор, обслуживающий Дамаск.Де Мистура сказал, что он понимает, что ООН будет приглашена на переговоры в Астане 23 января, направленные на прекращение боевых действий и формирование некоторых широких политических идей.