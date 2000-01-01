Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






12.01 20:25   MIGnews.com

16000 мирных иракцев погибли за 2016 год

Исследовательская группа, отслеживающая жертвы среди гражданского населения в Ираке, сообщила, что в результате терактов и военных действий погибли более 16000 иракцев в прошлом году.

Лондонский исследовательский центр сообщил в четверг, 12 января, что за 2016 год погибли 16361 иракцев, а больше всего людей (7431) погибли северной провинции Ниневия. Иракская столица Багдад стоит на втором месте по числу убитых в 2016 году - 3714 гражданских лиц.

Столица Ниневии, Мосул, попала под контроль террористической группировки "Исламское Государство", также известной как ISIS, в середине 2014 года. Иракские войска вытеснили боевиков из основных областей в ходе массированной операции, которая началась в октябре.

Исследовательская группа начала документировать жертвы среди гражданского населения в Ираке после вторжения США в 2003 году, в результате которого свергли Саддама Хусейна.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:21
Сторонникам бойкота Израиля могут запретить въезд
20:57
США: "Путин пытается развалить НАТО"
19:52
Родителям погибшего в теракте младенца выплатят $ 178 млн
19:21
Саудовская Аравия значительно сократила добычу нефти
18:49
Раненная в теракте солдатка пришла в сознание
18:20
Китай назвал США своим главным партнером
16:52
РФ одобрила импорт молочных продуктов из Израиля
16:21
Нетаниягу встретился c министром иностранных дел Норвегии
15:54
Российский рубль оказался в тройке лучших валют
15:38
Президент Чехии призвал к отмене антироссийских санкций
15:11
Израиль и Египет укрепляют сотрудничество на Синае
14:43
Азария требует расследовать действия командира бригады Кфир
14:06
Американские танки и солдаты прибыли в Польшу
13:27
Девушка изнасилованная в клубе Алленби 44 умерла
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus