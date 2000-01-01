12.01 20:25 MIGnews.com

16000 мирных иракцев погибли за 2016 год

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Исследовательская группа, отслеживающая жертвы среди гражданского населения в Ираке, сообщила, что в результате терактов и военных действий погибли более 16000 иракцев в прошлом году.Лондонский исследовательский центр сообщил в четверг, 12 января, что за 2016 год погибли 16361 иракцев, а больше всего людей (7431) погибли северной провинции Ниневия. Иракская столица Багдад стоит на втором месте по числу убитых в 2016 году - 3714 гражданских лиц.Столица Ниневии, Мосул, попала под контроль террористической группировки "Исламское Государство", также известной как ISIS, в середине 2014 года. Иракские войска вытеснили боевиков из основных областей в ходе массированной операции, которая началась в октябре.Исследовательская группа начала документировать жертвы среди гражданского населения в Ираке после вторжения США в 2003 году, в результате которого свергли Саддама Хусейна.