13.01 00:30 MIGnews.com

Над Италией запечатлели мерцающее НЛО

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В Италии в городе Руффано, учитель музыки Лусио Марджиотта снял на телефон странный летающий объект, который мерцал в ночном небе и менял форму.Мужчина заявил, что при съемке не использовал никакие фильтры или эффекты. Объяснить происхождение НЛО он также не может.Ролик с парящим над крышами домов странным объектом Марджиотта опубликовал в Facebook.На опубликованных ниже кадрах видно, как сферический объект зеленого цвета меняет форму во время полета.В какой-то момент над "тарелкой" образовывается дымовое кольцо, после чего она распадается на две части. Итальянец и его друзья в Facebook не могут объяснить происхождение НЛО.