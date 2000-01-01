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скриншот с видео 13.01 00:30   MIGnews.com

Над Италией запечатлели мерцающее НЛО

В Италии в городе Руффано, учитель музыки Лусио Марджиотта снял на телефон странный летающий объект, который мерцал в ночном небе и менял форму.

Мужчина заявил, что при съемке не использовал никакие фильтры или эффекты. Объяснить происхождение НЛО он также не может.
Ролик с парящим над крышами домов странным объектом Марджиотта опубликовал в Facebook.

На опубликованных ниже кадрах видно, как сферический объект зеленого цвета меняет форму во время полета.

В какой-то момент над "тарелкой" образовывается дымовое кольцо, после чего она распадается на две части. Итальянец и его друзья в Facebook не могут объяснить происхождение НЛО.


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