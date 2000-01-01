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Девушка изнасилованная в клубе Алленби 44 умерла | Фото: Thinkstock12.01 13:27   MIGnews.com

Девушка изнасилованная в клубе Алленби 44 умерла

Газета Гаарец рассказывает грустную историю 21-летней израильтянки М., ставшей жертвой жестокого сексуального насилия, пристрастившейся к наркотиками и скончавшейся от передозировки.

6 января М. была обнаружена бездомным на углу улиц Бней-Брак и Хагдуд Хаиври. Она была в ужасающем состоянии и бездомному было ясно, что она лежит здесь давно, и никто к ней не подходил.

М. скончалась от передозировки. Первый раз она появилась среди наркоманов Центральной Автобусной станции в возрасте 18,5 лет.

Родители М. развелись когда она была еще девочкой, и она перемещалась между различными государственными учреждениями, которые должны заботиться о молодых. Ее адвокат, Рони Алони рассказывает: “Когда ей было 17 лет, она с подружкой выпила, приняла Nice Guy и забрела в клуб Алленби 44. Посетители уже покинули клуб. Три работника клуба напоили девушек-подростков, и затем совершили групповое изнасилование. После этого девушек полуголыми выкинули из клуба. Утром их нашли прохожие и вызвали полицию”.

Насильники позднее сели в тюрьму - на два года. Но жизнь М. покатилась по спирали вниз. Она пристрастилась к тяжелым наркотикам. Несколько раз она пыталась покончить с пагубной привычкой, лечилась в реабилитационных центрах, но ничего не помогло. Наркотики, в конечном счете, убили ее.
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