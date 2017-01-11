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В желудке 22-летней индуски нашли 150 живых червей | Фото: Thinkstock13.01 02:13   MIGnews.com

В желудке 22-летней индуски нашли 150 живых червей

Индийские врачи нашли в желудке 22-летней пациентка Неху Бегам150 живых червей, сообщает Metro.

Девушка призналась, что более месяца испытывала острые боли в животе и постоянную тошноту.

Она рассказала, что диагноз ей поставили не сразу. В нескольких больницах ей просто прописывали лекарства от болей в животе и отправляли домой.

Однако медики одной из клиник, все же заподозрили неладное в желудке пациентки и отправили на операцию.

Оперирующий хирург из больницы KG Nanda Hospital рассказал, что никогда прежде ничего подобного не видел.

"Для меня это был настоящий шок. Не думал, что такое вообще бывает", — заявил врач.

В результате операции сотрудники KG Nanda Hospital обнаружили в желудке девушки около 150 червей, длина каждого из которых составляла почти 10 сантиметров. К счастью, их удалось удалить до того, как они проникли больной в мозг.

По словам доктора Тивари, причина заражения пациентки паразитами стала антисанитария, в которой та жила.
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