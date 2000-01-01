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Солдат ЦАХАЛа серьезно ранен в ДТП на Голанах | Фото:11.12 09:19   MIGnews.com

Солдат ЦАХАЛа серьезно ранен в ДТП на Голанах

На трассе 808, около Мошава Йонатана в районе Голанских высот был сбит 19-летний солдат ЦАХАЛа гражданским транспортным средством, сообщает Аруц Шева.

Медработники "Маген Давид Адом" оказали бойцу медицинскую помощь и эвакуировали его на вертолете с серьезными травмами в больницу Рамбам в Хайфе.

Представитель пресс-службы ЦАХАЛа заявил, что расследует инцидент.

По предварительной информации, пострадавший является бойцом из бронетанкового корпуса и был сбит гражданским транспортным средством, когда переходил дорогу после подготовки неподалеку.

Ранее на этой неделе военнослужащий ЦАХАЛа получил серьезные ранения, когда его ударили молнией во время тренировки.


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