11.12 09:19 MIGnews.com
Солдат ЦАХАЛа серьезно ранен в ДТП на Голанах
На трассе 808, около Мошава Йонатана в районе Голанских высот был сбит 19-летний солдат ЦАХАЛа гражданским транспортным средством, сообщает Аруц Шева.
Медработники "Маген Давид Адом" оказали бойцу медицинскую помощь и эвакуировали его на вертолете с серьезными травмами в больницу Рамбам в Хайфе.
Представитель пресс-службы ЦАХАЛа заявил, что расследует инцидент.
По предварительной информации, пострадавший является бойцом из бронетанкового корпуса и был сбит гражданским транспортным средством, когда переходил дорогу после подготовки неподалеку.
Ранее на этой неделе военнослужащий ЦАХАЛа получил серьезные ранения, когда его ударили молнией во время тренировки.
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