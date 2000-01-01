11.12 09:19 MIGnews.com

Солдат ЦАХАЛа серьезно ранен в ДТП на Голанах

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На трассе 808, около Мошава Йонатана в районе Голанских высот был сбит 19-летний солдат ЦАХАЛа гражданским транспортным средством, сообщает Аруц Шева.Медработники "Маген Давид Адом" оказали бойцу медицинскую помощь и эвакуировали его на вертолете с серьезными травмами в больницу Рамбам в Хайфе.Представитель пресс-службы ЦАХАЛа заявил, что расследует инцидент.По предварительной информации, пострадавший является бойцом из бронетанкового корпуса и был сбит гражданским транспортным средством, когда переходил дорогу после подготовки неподалеку.Ранее на этой неделе военнослужащий ЦАХАЛа получил серьезные ранения, когда его ударили молнией во время тренировки.