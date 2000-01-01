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BDS-активисты сорвали собрание совета Самарии в Мадриде | Фото:11.12 14:35   MIGnews.com

BDS-активисты сорвали собрание совета Самарии в Мадриде

Антиизраильские активисты в Испании ворвались на мероприятие, проведенное Самарским региональным советом во вторник, 11 декабря, в Мадриде.

Активисты BDS-движения вторглись в здание с флагами ООП (Движение за Палестину) и попытались перекричать главу Самарского регионального совета Йосси Дагана во время собрания.

В то время как большинство активистов BDS протестовали за пределами мероприятия, некоторые смогли пробраться внутрь, сорвав собрание.

Местная полиция прибыла на место происшествия и обеспечила безопасный отъезд делегации Самарского областного совета.

Видео по ссылке.


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