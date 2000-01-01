11.12 14:35 MIGnews.com
BDS-активисты сорвали собрание совета Самарии в Мадриде
Антиизраильские активисты в Испании ворвались на мероприятие, проведенное Самарским региональным советом во вторник, 11 декабря, в Мадриде.
Активисты BDS-движения вторглись в здание с флагами ООП (Движение за Палестину) и попытались перекричать главу Самарского регионального совета Йосси Дагана во время собрания.
В то время как большинство активистов BDS протестовали за пределами мероприятия, некоторые смогли пробраться внутрь, сорвав собрание.
Местная полиция прибыла на место происшествия и обеспечила безопасный отъезд делегации Самарского областного совета.
Видео по ссылке
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