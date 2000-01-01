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На МКС сломался туалет американцев, пользуются российским 12.12 07:10   MIGnews.com

На МКС сломался туалет американцев, пользуются российским

Туалет на американской сегменте МКС снова не работает, астронавты вынуждены пользоваться аналогичным устройством в российском сегменте станции. Об этом было сказано во время переговоров между экипажем МКС и наземными специалистами.

На МКС имеются два туалета российского производства, которые обустроены как в российской, так и американском сегментах МКС. Также туалеты есть в двух пристыкованных к станции пилотируемых кораблях "Союз", но ими можно пользоваться только в крайнем случае во время автономного полета кораблей, пишет Sputnik.

Специалист подмосковного Центра управления полетами заявил космонавту Александру Скворцову, что из-за ремонтных работ в туалете американского сегмента астронавты будут приходить по нужде к россиянам. Скворцов принял данную информацию к сведению.


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