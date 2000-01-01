На МКС сломался туалет американцев, пользуются российским
Туалет на американской сегменте МКС снова не работает, астронавты вынуждены пользоваться аналогичным устройством в российском сегменте станции. Об этом было сказано во время переговоров между экипажем МКС и наземными специалистами.
На МКС имеются два туалета российского производства, которые обустроены как в российской, так и американском сегментах МКС. Также туалеты есть в двух пристыкованных к станции пилотируемых кораблях "Союз", но ими можно пользоваться только в крайнем случае во время автономного полета кораблей, пишет Sputnik.
Специалист подмосковного Центра управления полетами заявил космонавту Александру Скворцову, что из-за ремонтных работ в туалете американского сегмента астронавты будут приходить по нужде к россиянам. Скворцов принял данную информацию к сведению.