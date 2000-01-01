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Вероятна утечка с конфиденциального заседания Совета ЕС 11.12 22:12   MIGnews.com

Вероятна утечка с конфиденциального заседания Совета ЕС

Заседание Совета Евросоюза 10 декабря, посвященное нарушению правовых норм Венгрией, сопровождалось утечками в Twitter высказываний, которые представители Финляндии назвали "антисемитскими".

Официальный представитель венгерского правительства Золтан Ковач еще в начале заседания публиковал в Twitter иронические комментарии о том, что происходит, называя представителей Евросоюза "оркестром Сороса". В одном из его твиттов было размещено фото помещения, где проходило заседание. Позже Ковач удалил изображение.

"Мы были свидетелями того, как оркестр Сороса втягивает Совет ЕС в свою идеологически направленную политическую борьбу. Обвиняя Венгрию в нарушении норм права, они подняли устаревшие вопросы, которые уже были решены, и продолжают грубо ездить по всем правилам процедуры", - заявил он.

Финский министр европейских дел Титти Туппурайнен, комментируя поведение Ковача, назвала его "твитты" "антисемитскими", предупредив, что нарушение конфиденциальности заседания – это серьезное дело.

Парламент Венгрии принял во вторник ряд законопроектов, ограничивающих, по мнению критиков, независимость судов и возможность протестов в здании парламента. Согласно одному из них, который оппозиция окрестила "законом намордника", председатель парламента получит право налагать денежные штрафы и изгонять с заседаний депутатов, если они выражают свой протест в здании парламента, пишет EUObserver.

Изменения в законодательстве вызваны неудачными результатами на местных выборах партии "Фидеш", которую возглавляет премьер-министр Виктор Орбан.


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