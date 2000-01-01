Хакеры опубликовали реквизиты 15 миллионов иранцев
В результате кибератаки на иранскую банковскую систему, хакеры опубликовали реквизиты миллионов иранцев, сообщает New York Times. "Это крупнейшая финансовая афера в истории Ирана", - сообщило иранское новостное издание Aftab News.
Подробная информация о примерно 15 миллионах иранцев была опубликована в социальной сети на платформе Telegram. Министр информационных и коммуникационных технологий Ирана Мохаммад-Джавад Азари Джахроми ответил, что атака была произведена "недовольным подрядчиком, который имел доступ к учетным записям и опубликовал их как попытку вымогательства."
Однако киберэксперты оспаривают это. По их словам, нарушение настолько велико, что, скорее всего, это была работа иностранного государства или финансируемого государством органа.
Атака была направлена на клиентов трех крупнейших банков Ирана, Меллата, Техарата и Сармаи, которые еще не сделали каких-либо заявлений. Все три банка находятся под санкциями США более года и обвиняются в переводе денег от имени иранского Корпуса стражей исламской революции.
Согласно отчету New York Times, информация об аккаунтах была опубликована на канале под названием "Ваши банковские карты" в Telegram. В первом сообщении говорилось, что "мы будем сжигать репутацию их банков так же, как мы поджигали их банки", ссылаясь поджоги во время протестов. В сообщении Telegram также говорилось, что преступники требовали выплаты от банков, однако, получив отказ, выставили все данные клиентов.
Израильская компания по кибербезопасности ClearSky была одной из первых, кто выпустил предупреждения о нарушении. Еще 3 декабря ClearSky предупредила израильские компании-эмитенты кредитных карт, чтобы они были начеку в случае контратаки Ирана, если тот возложит вину на Израиль.