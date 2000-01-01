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11.12 11:04   MIGnews.com

Хакеры опубликовали реквизиты 15 миллионов иранцев

В результате кибератаки на иранскую банковскую систему, хакеры опубликовали реквизиты миллионов иранцев, сообщает New York Times. "Это крупнейшая финансовая афера в истории Ирана", - сообщило иранское новостное издание Aftab News.

Подробная информация о примерно 15 миллионах иранцев была опубликована в социальной сети на платформе Telegram. Министр информационных и коммуникационных технологий Ирана Мохаммад-Джавад Азари Джахроми ответил, что атака была произведена "недовольным подрядчиком, который имел доступ к учетным записям и опубликовал их как попытку вымогательства."

Однако киберэксперты оспаривают это. По их словам, нарушение настолько велико, что, скорее всего, это была работа иностранного государства или финансируемого государством органа.

Атака была направлена ​​на клиентов трех крупнейших банков Ирана, Меллата, Техарата и Сармаи, которые еще не сделали каких-либо заявлений. Все три банка находятся под санкциями США более года и обвиняются в переводе денег от имени иранского Корпуса стражей исламской революции.

Согласно отчету New York Times, информация об аккаунтах была опубликована на канале под названием "Ваши банковские карты" в Telegram. В первом сообщении говорилось, что "мы будем сжигать репутацию их банков так же, как мы поджигали их банки", ссылаясь поджоги во время протестов. В сообщении Telegram также говорилось, что преступники требовали выплаты от банков, однако, получив отказ, выставили все данные клиентов.

Израильская компания по кибербезопасности ClearSky была одной из первых, кто выпустил предупреждения о нарушении. Еще 3 декабря ClearSky предупредила израильские компании-эмитенты кредитных карт, чтобы они были начеку в случае контратаки Ирана, если тот возложит вину на Израиль.


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