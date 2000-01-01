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Аргентина требует у Азербайджана выдачи советника Хаменеи | Фото:11.11 18:39   MIGnews.com

Аргентина требует арестовать советника Хаменеи

Аргентина направила запрос в Азербайджан об аресте высокопоставленного иранского советника в связи с взрывом в 1994 году еврейского центра AMIA в Буэнос-Айресе. Об этом сообщила JTA в воскресенье, 10 ноября.

Али Акбар Велаяти должен принять участие во втором саммите религиозных мировых лидеров в столице Азербайджана Баку, 14 и 15 ноября. Велаяти, который был министром иностранных дел Ирана во время террористической атаки и был причастен к организации бомбардировки, теперь является советником по международным делам аятоллы Али Хаменеи.

В соответствии с действующим законодательством Аргентины обвиняемый должен иметь возможность защищать себя в суде. Поскольку обвиняемые в нападении иранцы, многие из высших политических эшелонов, никогда не были в Аргентине, судебный процесс не сдвинулся с места.

Министр иностранных дел Аргентины вызвал посла Азербайджана в Буэнос-Айресе в пятницу и выразил "глубокую обеспокоенность" правительства Аргентины по поводу присутствия Велаяти в Баку и попросил Азербайджан сотрудничать "для проведения задержания в целях выдачи", сообщает JTA.

Хизбалла, которая является доверенным лицом Ирана, долгое время была связана с нападением на израильское посольство в Буэнос-Айресе в 1992 году, в результате которого погибло 29 человек, и нападением на еврейский центр AMIA в Буэнос-Айресе в 1994 году, в результате которого погибло 85 человек.

Иранцев обвиняют в организации бомбардировки - самой смертоносной террористической атакой в ​​истории южноамериканской страны. Аргентинские следователи обвиняют пятерых бывших иранских чиновников, в том числе экс-президента Акбара Хашеми Рафсанджани, в организации взрыва автомобиля 18 июля 1994 года.

Иран отрицает свою причастность и неоднократно отклонял требования Аргентины о даче показаний В 2016 году, в преддверии очередной поездки Велаяти, Аргентина обратилась с просьбой о его аресте в Сингапуре и Малайзии, но безуспешно. В том же году Аргентина также просила Ирак выдать Велаяти во время его визита в Багдад. Два года спустя, еще один неудачный запрос был сделан в Россию.


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