11.11 09:01 MIGnews.com

Видео: ЧП с буйным пассажиром на станции Бейт-Йешуа

ועוד יהיה יותר גרוע!! צפו:באירוע אלימות ברכבת ישראל מהיום,מפרטים ראשוניים עולה שמדובר בנוסע שפיספס רכבת בתחנת בית יהושע(לטענתו עקב בידוק ביטחוני של אנשי הביטחון במקום)הנוסע חזר לאיש הביטחון על פניו בכדי לריב איתו ואז התפתחה קטטה בניהם. pic.twitter.com/BEPMBoPQ0O — Yogli (@_Yogli) November 10, 2019

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Чрезвычайное происшествие случилось на станции Бейт-Йешуа 10 ноября.Пассажир, пропустивший поезд, чрезвычайно разгневался и возбудился. Он утверждал. что опоздал на поезд из-за того, что его задержал охранник.Очевидец инцидента сообщает: “Он бил по вагонам, бросал в проходящие поезда оборудование, атаковал пассажиров, носился на велосипеде по заполненному людьми перрону как сумасшедший”.Пассажир заметил следующий поезд - и решил сесть в него. Начальник станции не позволил поезду выехать, и началась драка с охранниками станции. В конце концов, прибыла полиция и арестовала пассажира. Менеджмент станции сообщил, что два охранника легко ранены - покусаны буйным пассажиром.