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Видео: ЧП с буйным пассажиром на станции Бейт-Йешуа 11.11 09:01   MIGnews.com

Видео: ЧП с буйным пассажиром на станции Бейт-Йешуа

Чрезвычайное происшествие случилось на станции Бейт-Йешуа 10 ноября.

Пассажир, пропустивший поезд, чрезвычайно разгневался и возбудился. Он утверждал. что опоздал на поезд из-за того, что его задержал охранник.

Очевидец инцидента сообщает: “Он бил по вагонам, бросал в проходящие поезда оборудование, атаковал пассажиров, носился на велосипеде по заполненному людьми перрону как сумасшедший”.

Пассажир заметил следующий поезд - и решил сесть в него. Начальник станции не позволил поезду выехать, и началась драка с охранниками станции. В конце концов, прибыла полиция и арестовала пассажира. Менеджмент станции сообщил, что два охранника легко ранены - покусаны буйным пассажиром.

 



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