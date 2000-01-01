Экс-мэр Ашкелона признан виновным во взяточничестве

Окружной суд в Тель-Авиве вынес приговор 11 ноября, через неделю после того, как полиция арестовала более десятка сотрудников местных муниципалитетов, в том числе мэра Кирьят-Ата Яакова Переца и главу муниципалитета израильского города Кирьят-Ям Шмуэля Сисо по подозрению в участии в схеме откатов.
Согласно первому обвинительному заключению, Шимони согласился заплатить двум женщинам, грозившим подать жалобы в полицию, за молчание. В помощь экс-мэру пришли строительные подрядчики, давшие 250 тысяч шекелей в обмен на помощь в продвижении проектов.
В суде удалось доказать только получение Шимони 150 тысяч шекелей. Остальные обвинения были сняты из-за "недостатка улик". После оглашения вердикта бывший мэр Ашкелона заявил, что ознакомится с решением суда и примет решение о возможных дальнейших шагах.