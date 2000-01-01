Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Экс-мэр Ашкелона признан виновным во взяточничестве | Фото:11.11 17:14   MIGnews.com

Экс-мэр Ашкелона признан виновным во взяточничестве

Бывший мэр Ашкелона Итамар Шимони признан виновным во взяточничестве, нарушении доверия и отмывании денег, но признан невиновным в том, что он склонил освещение в СМИ в его пользу.

Первоначально Шимони обвиняли в сексуальных домогательствах преступлениях, однако впоследствии эти обвинения были сняты, передает Haaretz.

Окружной суд в Тель-Авиве вынес приговор 11 ноября, через неделю после того, как полиция арестовала более десятка сотрудников местных муниципалитетов, в том числе мэра Кирьят-Ата Яакова Переца и главу муниципалитета израильского города Кирьят-Ям Шмуэля Сисо по подозрению в участии в схеме откатов.

Согласно первому обвинительному заключению, Шимони согласился заплатить двум женщинам, грозившим подать жалобы в полицию, за молчание. В помощь экс-мэру пришли строительные подрядчики, давшие 250 тысяч шекелей в обмен на помощь в продвижении проектов.

В суде удалось доказать только получение Шимони 150 тысяч шекелей. Остальные обвинения были сняты из-за "недостатка улик". После оглашения вердикта бывший мэр Ашкелона заявил, что ознакомится с решением суда и примет решение о возможных дальнейших шагах.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:32
Израиль и США готовятся к борьбе с хакерами
16:56
Власти Турции начали отправлять террористов в Европу и США
16:33
Тарифы на электричество будут снижены в Израиле
16:11
Иордания: мы будем уважать право собственности израильтян
15:51
"Мстители" признали лучшим фильмом года
15:30
СМИ: БПЛА Израиля нарушил воздушное пространство Ливана
14:40
Скандал на российской премии Золотой Граммофон  
14:32
ПА: палестинец убит в столконвениях с ЦАХАЛом
14:17
ЦАХАЛ: наибольшая угроза - на северной границе
14:08
Нетаниягу: половина палестинцев хочет уничтожить нас
13:52
В Париже маршировали против исламофобии  
13:41
Популярный журнал в Бразилии написал о еврейском заговоре
13:27
Поломка светофоров: Тель-Авив остановился
13:11
Кац: Иордания отказалась от совместного мероприятия
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus