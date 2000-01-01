11.11 14:32 MIGnews.com

ПА: палестинец убит в столконвениях с ЦАХАЛом

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Житель Палестинской автономии был застрелен в понедельник, 11 ноября, во время столкновений с израильскими войсками в южной части Иудеи, заявили в министерстве здравоохранения Палестинской администрации.Медицинские источники ПА опознали мужчину как 22-летнего Омара аль-Бадави, который, как сообщается, был ранен в грудь из огнестрельного оружия, после чего его доставили в больницу Ахали в соседнем городе Хеврон, где он был объявлен мертвым.Издание палестинской администрации WAFA также заявило, что второй палестинец был ранен в результате обстрела ЦАХАЛа в южной части Иудеи.В понедельник во время мемориальных маршей через Иудею и Самарию вспыхнули столкновения между арабскими мятежниками и израильскими сотрудниками службы безопасности, когда жители ПА отмечали 15-ю годовщину со дня смерти Ясира Арафата.