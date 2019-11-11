Скандал на российской премии Золотой Граммофон

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⚡️Премия «Золотой Граммофон», которая вчера прошла в Санкт-Петербурге, стала предметом гнева и возмущений зрителей. Люди требуют от организаторов объяснений: почему вместо заявленных двух концерт длился три часа, артисты выступали под «фанеру», а ведущие вели себя непрофессионально. Плюс, по их словам, на протяжении всего вечера наблюдались и накладки — так, во время выступления Светланы Лободы @lobodaofficial у нее вышла из строя звуковая аппаратура и оторвался микрофон. Певица вынуждена была придерживать устройство рукой на протяжении всей песни. Видео инцидента в своем инстаграме поделился танцор коллектива Николая Баскова @nikolaibaskov. К слову, сам Басков в тот вечер вообще не вышел на сцену — артист опоздал из-за участия в юбилее Александры Пахмутовой в Москве и не вылетевшего вовремя самолета. #золотойграммофон #лобода #басков ⠀ А вы смотрите премию «Золотой Граммофон»?