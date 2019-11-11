11.11 14:40 MIGnews.com

Скандал на российской премии Золотой Граммофон

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В воскресенье, 10 ноября, в Санкт-Петербурге прошла одна из самых главных церемоний - премия "Золотой граммофон", которую зрители нарекли "настоящим посмешищем".Мероприятие длилось три часа, а не два,все выступали под "фанеру", а ведущие Яна Кошкина и Денис Клявер - не профи своего дела...Выступления артистов были с накладками: у Светланы Лободы из строя вышла звуковая аппаратура и оторвался микрофон.Видео инцидента в соцсеть слил танцор коллектива Николая Баскова.А Николай Басков так и не появился на сцене, ведь находился на юбилее Александры Пахмутовой в российкой столице.