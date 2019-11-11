Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Скандал на российской премии Золотой Граммофон 11.11 14:40   MIGnews.com

Скандал на российской премии Золотой Граммофон

В воскресенье, 10 ноября, в Санкт-Петербурге прошла одна из самых главных церемоний - премия "Золотой граммофон", которую зрители нарекли "настоящим посмешищем".

Мероприятие длилось три часа, а не два,все выступали под "фанеру", а ведущие Яна Кошкина и Денис Клявер - не профи своего дела...

Выступления артистов были с накладками: у Светланы Лободы из строя вышла звуковая аппаратура и оторвался микрофон.
Видео инцидента в соцсеть слил танцор коллектива Николая Баскова.

А Николай Басков так и не появился на сцене, ведь находился на юбилее Александры Пахмутовой в российкой столице.
Посмотреть эту публикацию в Instagram

⚡️Премия «Золотой Граммофон», которая вчера прошла в Санкт-Петербурге, стала предметом гнева и возмущений зрителей. Люди требуют от организаторов объяснений: почему вместо заявленных двух концерт длился три часа, артисты выступали под «фанеру», а ведущие вели себя непрофессионально. Плюс, по их словам, на протяжении всего вечера наблюдались и накладки — так, во время выступления Светланы Лободы @lobodaofficial у нее вышла из строя звуковая аппаратура и оторвался микрофон. Певица вынуждена была придерживать устройство рукой на протяжении всей песни. Видео инцидента в своем инстаграме поделился танцор коллектива Николая Баскова @nikolaibaskov. К слову, сам Басков в тот вечер вообще не вышел на сцену — артист опоздал из-за участия в юбилее Александры Пахмутовой в Москве и не вылетевшего вовремя самолета. #золотойграммофон #лобода #басков ⠀ А вы смотрите премию «Золотой Граммофон»?

Публикация от SUPER (@super.ru)




Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:51
"Мстители" признали лучшим фильмом года
15:30
СМИ: БПЛА Израиля нарушил воздушное пространство Ливана
14:32
ПА: палестинец убит в столконвениях с ЦАХАЛом
14:17
ЦАХАЛ: наибольшая угроза - на северной границе
14:08
Нетаниягу: половина палестинцев хочет уничтожить нас
13:52
В Париже маршировали против исламофобии  
13:41
Популярный журнал в Бразилии написал о еврейском заговоре
13:27
Поломка светофоров: Тель-Авив остановился
13:11
Кац: Иордания отказалась от совместного мероприятия
13:07
Россия осудила решение БАГАЦа
12:39
Акунин не уберет из книги ссылку на труды профессора-убийцы
12:37
Беннетт вступит в должность без официальной церемонии
12:30
Лицман осудил атаку против Бени Ганца на свадьбе
12:07
В Израиле бушуют пожары: спасатели в повышенной готовности
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus