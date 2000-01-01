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Поломка светофоров: Тель-Авив остановился 11.11 13:27   MIGnews.com

Поломка светофоров: Тель-Авив остановился

В результате технических неполадок прекратили работу светофоры в одном из самых напряженных, в транспортном отношении, мест в Тель-Авиве.

Не работают светофоры в районе улиц Хар Цион, Шокен, перекрестках Холон и Хольц.

В результате весь юг Тель-Авива, часть Яффо и Холона погрузились в состояние транспортного хаоса. Сбой движения на юге города неизбежно распространяется на другие его части, движение по которым и без того крайне затруднено из-за работ по строительству скоростного трамвая.

Власти сообщают, что неисправности будут устранены к 15:00.


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