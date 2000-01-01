11.11 13:27 MIGnews.com

Поломка светофоров: Тель-Авив остановился

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В результате технических неполадок прекратили работу светофоры в одном из самых напряженных, в транспортном отношении, мест в Тель-Авиве.Не работают светофоры в районе улиц Хар Цион, Шокен, перекрестках Холон и Хольц.В результате весь юг Тель-Авива, часть Яффо и Холона погрузились в состояние транспортного хаоса. Сбой движения на юге города неизбежно распространяется на другие его части, движение по которым и без того крайне затруднено из-за работ по строительству скоростного трамвая.Власти сообщают, что неисправности будут устранены к 15:00.