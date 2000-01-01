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В Париже маршировали против исламофобии 11.11 13:52   MIGnews.com

В Париже маршировали против исламофобии

Тысячи людей вышли в воскресенье в Париже на марш против исламофобии, который заметно разделил французский политический класс в последние дни.

К демонстрации призвал ряд организаций и отдельных деятелей левого политического фланга. К этому призыву присоединились французские мусульманские организации, среди которых и французский Коллектив против исламофобии CCIF. Эту организацию подозревают в близости к исламистскому движению "Братья-мусульмане", из-за чего эта акция получила противоречивые отзывы со стороны французских политиков.

Марш вызвал критику со стороны ультраправой партии "Национальное объединение", которая обвинила организаторов в создании союза с "исламистами". Это также вызвало разделение левых политических партий.

Некоторые критики поставили под сомнение "само определение" исламофобии. Некоторые говорят, что "они чувствуют, что "исламофобия" означает, что вам запрещено критиковать ислам как религию", пишет VOAnews.

Они считают это антифранцузским, говоря, что быть французом означает иметь право критиковать религию, и это в основе французского секуляризма.



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