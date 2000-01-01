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В Израиле бушуют пожары: спасатели в повышенной готовности | Фото:11.11 12:07   MIGnews.com

В Израиле бушуют пожары: спасатели в повышенной готовности

В Израиле продолжают полыхать пожары на фоне не по сезону жаркой и сухой погоды. По крайней мере, четыре пожара всколыхнули север страны. Один из них в деревне Нахалаль в Изреельской долине распространился на соломенные постройки сельскохозяйственного сообщества.

Десятки пожарных команд задействованы в борьбе со стихией в понедельник утром, 11 ноября.

Тем временем, в Хайфе два человека получили легкие ранения в результате пожара в многоквартирном доме в районе Неве-Йосеф, который пожарные быстро потушили. Еще один мужчина был легко ранен в результате пожара возле арабской деревни Дахи, недалеко от северного города Афула. По словам официальных лиц, в деревне было эвакуировано не менее 22 домов.

Третий пожар вспыхнул недалеко от Кармиэля.

Ожидается, что жара продлится как минимум до четверга. Максимумы в понедельник с севера на юг: Тверия 33 ° по Цельсию (91,4 ° по Фаренгейту), Хайфа 32 ° C (90 ° F), Тель-Авив 29 ° C (84 ° F), Иерусалим 26 ° C (79 ° F) Беэр-Шева 30 ° C (86 ° F).

В воскресенье, около Цур-Хадассы, недалеко от Иерусалима, и рядом с кибуцем Эйн-Шемер на северной прибрежной равнине недалеко от Хадеры сообщалось о сильном возгорании.

Приблизительно 18 пожарных команд, включая шесть пожарных самолетов, начали борьбу с огнем, который приближался к жилым районам прежде. Температуры в области стояли в 26 ° C (79 ° F) с влажностью в 15%. Ветры дули со скоростью 20 километров в час.

Израильский комиссар по пожарно-спасательным операциям объявил о запрете разведения костров на открытых площадках до четверга, включая сжигание мусора в сельских районах. Пожарные команды по всей стране находятся в состоянии повышенной готовности.






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