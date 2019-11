11.11 12:07 MIGnews.com

В Израиле бушуют пожары: спасатели в повышенной готовности

שריפה פרצה במתבן בנהלל והתפשטה למתבנים נוספים במושב. 10 צוותי כיבוי פועלים במקום למנוע את התפשטות האש, לא נשקפת סכנה ליישוב

(אורלי אלקלעי) pic.twitter.com/7lnK34rHmX — כאן חדשות (@kann_news) 11 ноября 2019 г.

תיעוד נוסף מהשריפה במתבנים בנהלל

(מיכל וסרמן, צילום: תיעוד מבצעי כבאות) pic.twitter.com/tx34I0utFm — כאן חדשות (@kann_news) 11 ноября 2019 г.

Поделиться

Все по теме

Комментарии





В Израиле продолжают полыхать пожары на фоне не по сезону жаркой и сухой погоды. По крайней мере, четыре пожара всколыхнули север страны. Один из них в деревне Нахалаль в Изреельской долине распространился на соломенные постройки сельскохозяйственного сообщества.Десятки пожарных команд задействованы в борьбе со стихией в понедельник утром, 11 ноября.Тем временем, в Хайфе два человека получили легкие ранения в результате пожара в многоквартирном доме в районе Неве-Йосеф, который пожарные быстро потушили. Еще один мужчина был легко ранен в результате пожара возле арабской деревни Дахи, недалеко от северного города Афула. По словам официальных лиц, в деревне было эвакуировано не менее 22 домов.Третий пожар вспыхнул недалеко от Кармиэля.Ожидается, что жара продлится как минимум до четверга. Максимумы в понедельник с севера на юг: Тверия 33 ° по Цельсию (91,4 ° по Фаренгейту), Хайфа 32 ° C (90 ° F), Тель-Авив 29 ° C (84 ° F), Иерусалим 26 ° C (79 ° F) Беэр-Шева 30 ° C (86 ° F).В воскресенье, около Цур-Хадассы, недалеко от Иерусалима, и рядом с кибуцем Эйн-Шемер на северной прибрежной равнине недалеко от Хадеры сообщалось о сильном возгорании.Приблизительно 18 пожарных команд, включая шесть пожарных самолетов, начали борьбу с огнем, который приближался к жилым районам прежде. Температуры в области стояли в 26 ° C (79 ° F) с влажностью в 15%. Ветры дули со скоростью 20 километров в час.Израильский комиссар по пожарно-спасательным операциям объявил о запрете разведения костров на открытых площадках до четверга, включая сжигание мусора в сельских районах. Пожарные команды по всей стране находятся в состоянии повышенной готовности.